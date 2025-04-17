Грузовик задавил пешехода в Риге во время ремонта дороги

В среду, 16 апреля, примерно в 15:30 в Риге на улице Браслас на месте дорожных ремонтных работ водитель грузовика Man совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

В среду в Латвии зарегистрировано 126 ДТП. Среди пострадавших - два пешехода и два велосипедиста.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вчера были наказаны 12 водителей, причем восемь из них находились за рулем в состоянии настолько сильного опьянения, что будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или выплатой его стоимости.

По причине нарушения скоростного режима к административной ответственности за сутки привлечены 199 водителей, а всего в связи с различными нарушениями правил дорожного движения оформлено 516 протоколов об административном правонарушении.