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Ребека Ибрагима: "Наше сотрудничество было не таким уж гладким"

Перевод: rus.tvnet.lv
Латвийская тяжелоатлетка Ребека Ибрагима
Латвийская тяжелоатлетка Ребека Ибрагима Фото: TVNET

После пятилетнего перерыва титулованная тяжелоатлетка Ребека Ибрагима на этой неделе представляла сборную Латвии, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Молдовы Кишиневе. Этот успех позволяет ей претендовать на поддержку Олимпийской сборной Латвии (LOV) на следующий год.

После возвращения спортсменки на родину TVNET+ поговорил с ней в ​​международном аэропорту "Рига" о решении возобновить карьеру и целях на будущее, а также попросил уточнить, намеревалась ли она ранее представлять Катар.

Видео: Встреча Ребеки Ибрагимы в Рижском аэропорту

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