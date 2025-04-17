Ребека Ибрагима: "Наше сотрудничество было не таким уж гладким"

После пятилетнего перерыва титулованная тяжелоатлетка Ребека Ибрагима на этой неделе представляла сборную Латвии, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Молдовы Кишиневе. Этот успех позволяет ей претендовать на поддержку Олимпийской сборной Латвии (LOV) на следующий год.
После возвращения спортсменки на родину TVNET+ поговорил с ней в международном аэропорту "Рига" о решении возобновить карьеру и целях на будущее, а также попросил уточнить, намеревалась ли она ранее представлять Катар.
Видео: Встреча Ребеки Ибрагимы в Рижском аэропорту