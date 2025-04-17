Фото и видео В Риге торжественно открыли колесо обозрения

В четверг, 17 апреля, прошла торжественная церемония открытия комплекса столичного колеса обозрения в парке Узварас в Пардаугаве.
Открытие колеса обозрения состоялось в 12:00, в мероприятии приняли участие команда по реализации проекта, представители арт-центра Zuzeum и Рижской думы.
Посетителям колесо обозрения будет доступно с 13:00.
Видео: Церемония открытия колеса обозрения
Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения займет 15 минут.
Галерея: Церемония открытия колеса обозрения
Видео: Вид на Ригу с колеса обозрения
Видео: Очередь из первых посетителей
На территории вокруг колеса обозрения также будет возможность осмотреть цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, которая предлагает новый взгляд на Ригу - посредством старинных городских карт и гравюр, плакатов и афиш ХХ века, а также оригинальных произведений различных художников на тему Риги.
Как сообщалось, общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.
Право построить в Пардаугаве колесо обозрения RPR operators получило осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой. Договорная сумма составила 22 484 евро.
Договор с думой предусматривал, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработке строительного проекта помешала пандемия и документы более года находились на согласовании в столичном строительном управлении, поэтому срок был продлен.
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