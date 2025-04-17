Фото и видео В Риге торжественно открыли колесо обозрения

Открытие колеса обозрения состоялось в 12:00, в мероприятии приняли участие команда по реализации проекта, представители арт-центра Zuzeum и Рижской думы.

Посетителям колесо обозрения будет доступно с 13:00.

Видео: Церемония открытия колеса обозрения

Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения займет 15 минут.

Галерея: Церемония открытия колеса обозрения

Видео: Вид на Ригу с колеса обозрения

Видео: Очередь из первых посетителей

На территории вокруг колеса обозрения также будет возможность осмотреть цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, которая предлагает новый взгляд на Ригу - посредством старинных городских карт и гравюр, плакатов и афиш ХХ века, а также оригинальных произведений различных художников на тему Риги.

Как сообщалось, общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.

Право построить в Пардаугаве колесо обозрения RPR operators получило осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой. Договорная сумма составила 22 484 евро.

Договор с думой предусматривал, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработке строительного проекта помешала пандемия и документы более года находились на согласовании в столичном строительном управлении, поэтому срок был продлен.