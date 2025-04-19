​В эпоху усиления протекционизма может показаться проигрышной идея защиты глобализации. Но вместо отказа от этого спора сейчас как никогда важно объяснять издержки торговой войны: она грозит ускорить фрагментацию мировой экономики, ведь в реальности это война против самой торговли. Чтобы эффективно оспорить логику, лежащую в основе протекционистской программы администрации США, мы должны сначала четко и конкретно определить ее аргументы.