Пенсионному и социальному фонду России также напомнили об обязательстве перевести средства на выплату российских пенсий за второй квартал в мае 2025 года.

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Как сообщалось, выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года была невозможна из-за неполучения средств от российского Фонда пенсионного и социального страхования.

Подобная ситуация уже возникала в 2023 году. Тогда выплата пенсий была задержана на две недели.

Российская сторона тогда заявила, что перевела деньги, но они не дошли до VSAA. Впоследствии было принято решение о повторном переводе денег.

Если задержка выплаты российских пенсий приведет к тому, что у их получателей начнутся проблемы с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния призывает их обращаться в социальные службы своих самоуправлений.