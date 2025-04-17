Серьезная авария на Рижской окружной дороге. Двое пострадавших

Авария произошла в районе Лиелваржи. В настоящее время движение восстановлено по одной полосе.

Как отмечает агентство LETA, в результате аварии образовалась пробка по обе стороны Рижской окружной дороги на кольцевой развязке в районе Кекавы.

Поскольку водители со стороны Рижской ГЭС пытаются объехать пробку, на дороге в направлении Вецумниеки и Скайсткалне (P89) на пересечении с Бауским шоссе также образуется затор.

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 23 человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, более половины из них - 88 - в Риге. Еще 22 аварии произошли в Земгале, 14 - в Видземе и по 11 - в остальных регионах.