Издание: врачи загружены справками

В школах правила разные: где-то требуют утвержденный семейным врачом или другим специалистом по здравоохранению документ даже в случае пропуска одного урока, где-то более демократичные правила.

С целью стандартизации и облегчения нынешнего подхода будут разработаны руководящие принципы регистрации неоправданных пропусков. Министерство здравоохранения предлагает школам самим организовать сотрудничество с родителями.

Важно не только не перегружать врачей, но и одновременно избегать того, чтобы здорового ребенка приходилось вести в кабинет к врачу для получения справки.

Стоит больше доверять родителям - возможно, за пять дней отсутствия можно не требовать справку от врача, - но такой пропуск был бы допустим лишь раз в семестр, рассказала о задумке на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам директор департамента Минздрава по общественному здравоохранению Яна Фелдмане.

Она призвала "не рубить правила так, чтобы школа ничего другого сделать не могла", а оформить их в качестве рекомендаций. Работающие в отрасли тоже выступают за то, чтобы были установлены критерии, которые не позволят родителям злоупотреблять возможностью пропуска их чадом занятий. Чтобы не было, например, такого, что семья с детьми в учебное время отправляется в путешествие, а педагог потом должен работать дополнительно со школьником, пропустившим тему.

Правила школ отличаются, в том числе в отношении того, как быстро нужно заполнять "пробелы", в среднем на это отводится две недели.

Руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня признает: иногда возникает ощущение, что многие родители вообще не понимают границ допустимых прогулов.

В других странах, например в Бельгии, очень строгие правила посещения школ, и родители их очень уважают, там немыслимо во время учебы планировать путешествие.