Талибов больше не причисляют к террористам в России. Как развивались события

4 октября Кабулов заявил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций уже принято на высшем уровне, но «требуется соблюсти правовые процедуры».

В тот же день директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что служба завершает работу по исключению «Талибана» из списка террористических организаций.

Он отметил, что действия талибов, находящихся у власти в Афганистане, «направлены на наведение порядка и поддержание стабильности» в стране. Кроме того, заявил Бортников, талибы демонстрируют готовность к борьбе с «Вилаят Хорасан» — афганским крылом ИГИЛ (обе организации запрещены в России).

Тем не менее, одних заявлений оказалось недостаточно. 26 ноября в Госдуму поступил законопроект, позволяющий временно снимать запрет на деятельность организаций, признанных в России террористическими. В пояснительной записке к документу указывалось, что в российском законодательстве «не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности террористической организации».

10 декабря документ приняли в первом чтении, 17 декабря — сразу во втором и третьем. А 28 декабря его подписал президент Путин.

Согласно документу, для того, чтобы приостановить запрет, нужен иск генпрокурора (или его заместителя), а затем решение суда.

Как менялись отношения России с талибами

Движение «Талибан», правившее в Афганистане с 1996 по 2001 год, было признано в России террористическим и запрещено в 2003 году. За несколько лет до этого талибы открыто поддержали чеченских сепаратистов и даже объявили России священную войну — джихад.