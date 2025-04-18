SPKC призывает к особой осторожности на Пасху

Чтобы избежать солнечных ожогов, рекомендуется использовать солнцезащитные кремы с подходящим SPF: не ниже 30 для взрослых и не ниже 50 для детей. Также стоит надеть головной убор и одежду, прикрывающую кожу от прямых солнечных лучей.

Безопасные развлечения и отдых

Праздничные развлечения тоже требуют внимания. Например, при катании на качелях особенно важно следить за безопасностью детей - малышам подходят качели с боковыми ограничителями. При езде на велосипеде или самокате обязательны шлем, защита для локтей и коленей. Родителям стоит напомнить детям и об осторожности при прыжках на батуте.

С началом сезона грилей SPKC просит следить за тем, чтобы дети не подходили к горячим грилям, а жидкости для розжига и другие химические средства хранились в недоступных местах. Если праздник проходит у воды - родители должны внимательно следить за детьми и заранее поговорить с ними о правилах безопасности у водоемов.

Если праздник отмечается в доме, где есть животные (особенно собаки), важно заранее договориться с хозяевами, кто будет следить за питомцем, чтобы избежать несчастных случаев.

Полезная еда - лучшее украшение стола

SPKC призывает сделать праздничный стол по-настоящему полезным - включить больше свежих фруктов, ягод, овощей, мелкой зелени. Также рекомендуется использовать цельнозерновые продукты и молочные продукты с пониженным содержанием жира.

Праздники стоит провести трезво. SPKC рекомендует отказаться от алкоголя, а если он все же употребляется - ни в коем случае не садиться за руль. Близкие и друзья не должны оставаться равнодушными, если кто-то собирается участвовать в дорожном движении в состоянии опьянения.

Если появились симптомы простуды - оставайтесь дома

Если вы заметили признаки респираторной инфекции - кашель, боль в горле, насморк или повышенную температуру, - оставайтесь дома. Не посещайте массовые мероприятия и не ходите в гости к тем, у кого есть симптомы острого заболевания верхних дыхательных путей.

Пусть Пасха будет не только светлым, но и безопасным праздником для всех.