SPKC призывает к особой осторожности на Пасху

Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Латвии обращаются к жителям с призывом в Пасхальные дни уделить повышенное внимание правильному хранению и приготовлению яиц. Об этом сообщили представители SPKC.
Особенно важно в этом году соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний и не забывать о защите кожи от весеннего солнца, которое становится все более интенсивным.
Поскольку традиционный Пасхальный стол обычно включает в себя различные блюда из яиц, специалисты подчеркивают необходимость строго соблюдать основные принципы пищевой гигиены и тщательно следить за качеством продуктов.
Как безопасно выбирать и готовить яйца
SPKC советует покупать яйца только у проверенных, зарегистрированных производителей, обязательно проверяя срок годности и следя за тем, чтобы скорлупа не была треснувшей или поврежденной.
Хранить яйца можно как в холодильнике, так и при комнатной температуре, но при этом крайне важно избегать резких перепадов температуры - они ускоряют порчу продукта.
Чтобы избежать заражения кишечными инфекциями, яйца необходимо подвергать полной термической обработке - от употребления сырых или недоваренных яиц лучше отказаться.
Опасность мясных продуктов
Особую осторожность следует соблюдать и при приготовлении мяса. Некоторые виды могут содержать опасные бактерии, например, энтерогеморрагическую кишечную палочку (E. coli), которая особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей.
SPKC рекомендует полностью прожаривать или проваривать все мясные продукты, особенно фарш. Температура внутри продукта должна достигать не менее 70 градусов и сохраняться как минимум две минуты.
Категорически не рекомендуется включать в праздничное меню сырые или полуготовые мясные изделия - это резко повышает риск заражения.
В кухне необходимо использовать разные ножи, доски и посуду для сырых и готовых продуктов, а также не допускать перекрестного загрязнения. После контакта с сырыми яйцами или другими неготовыми продуктами следует тщательно мыть руки, посуду и кухонные поверхности.
Если у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как кровавый понос, боль в животе, рвота или высокая температура, необходимо оставаться дома и как можно скорее связаться с семейным врачом.
Солнце и клещи
SPKC также напоминает о мерах предосторожности на свежем воздухе. Весной активизируются клещи, поэтому при походах на природу рекомендуется выбирать ухоженные территории или предварительно очистить местность от сухих листьев и веток, которые могут служить укрытием для клещей.
Для защиты от клещей следует надевать светлую, плотно прилегающую одежду, заправлять штанины в носки, а также использовать специальные репелленты. После каждой прогулки - даже в собственном саду - важно внимательно осмотреть одежду и кожу, особенно у детей, уделяя внимание волосистой части головы, складкам кожи и другим местам, где клещи обычно закрепляются. Не забудьте проверить и домашних животных, если они были на улице.
Чтобы избежать солнечных ожогов, рекомендуется использовать солнцезащитные кремы с подходящим SPF: не ниже 30 для взрослых и не ниже 50 для детей. Также стоит надеть головной убор и одежду, прикрывающую кожу от прямых солнечных лучей.
Безопасные развлечения и отдых
Праздничные развлечения тоже требуют внимания. Например, при катании на качелях особенно важно следить за безопасностью детей - малышам подходят качели с боковыми ограничителями. При езде на велосипеде или самокате обязательны шлем, защита для локтей и коленей. Родителям стоит напомнить детям и об осторожности при прыжках на батуте.
С началом сезона грилей SPKC просит следить за тем, чтобы дети не подходили к горячим грилям, а жидкости для розжига и другие химические средства хранились в недоступных местах. Если праздник проходит у воды - родители должны внимательно следить за детьми и заранее поговорить с ними о правилах безопасности у водоемов.
Если праздник отмечается в доме, где есть животные (особенно собаки), важно заранее договориться с хозяевами, кто будет следить за питомцем, чтобы избежать несчастных случаев.
Полезная еда - лучшее украшение стола
SPKC призывает сделать праздничный стол по-настоящему полезным - включить больше свежих фруктов, ягод, овощей, мелкой зелени. Также рекомендуется использовать цельнозерновые продукты и молочные продукты с пониженным содержанием жира.
Праздники стоит провести трезво. SPKC рекомендует отказаться от алкоголя, а если он все же употребляется - ни в коем случае не садиться за руль. Близкие и друзья не должны оставаться равнодушными, если кто-то собирается участвовать в дорожном движении в состоянии опьянения.
Если появились симптомы простуды - оставайтесь дома
Если вы заметили признаки респираторной инфекции - кашель, боль в горле, насморк или повышенную температуру, - оставайтесь дома. Не посещайте массовые мероприятия и не ходите в гости к тем, у кого есть симптомы острого заболевания верхних дыхательных путей.
Пусть Пасха будет не только светлым, но и безопасным праздником для всех.
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