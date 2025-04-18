Росликов призывает допустить граждан России и Беларуси к управлению критической инфраструктурой

Он направил соответствующее предложение в парламентскую комиссию по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции, призвав из законопроекта об изменениях в Закон о национальной безопасности исключить пункт, который запрещает быть владельцем, фактическим бенефициаром или законным распорядителем критической инфраструктуры тем лицам, которые поддерживают государства или отдельных лиц, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран, либо их конституционному строю, в том числе - через информационную или пропагандистскую деятельность.

Как ранее сообщалось, в начале апреля парламент в первом чтении поддержал подготовленные Министерством внутренних дел поправки к Закону о национальной безопасности. Эти изменения предусматривают запрет для граждан России и Беларуси занимать должности в управлении как латвийской критической инфраструктурой, так и объектами критической инфраструктуры, имеющими особое значение на уровне ЕС.

Критическая инфраструктура - это размещенные на территории Латвии объекты, системы или их части, от которых зависит выполнение важнейших функций общества, а также обеспечение безопасности, здоровья, экономического и социального благополучия населения.