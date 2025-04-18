Росликов призывает допустить граждан России и Беларуси к управлению критической инфраструктурой

Лидер оппозиционной партии "Стабильности!" Алексей Росликов выступил с инициативой разрешить гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах, связанных с критически важной инфраструктурой.
Он направил соответствующее предложение в парламентскую комиссию по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции, призвав из законопроекта об изменениях в Закон о национальной безопасности исключить пункт, который запрещает быть владельцем, фактическим бенефициаром или законным распорядителем критической инфраструктуры тем лицам, которые поддерживают государства или отдельных лиц, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран, либо их конституционному строю, в том числе - через информационную или пропагандистскую деятельность.
Как ранее сообщалось, в начале апреля парламент в первом чтении поддержал подготовленные Министерством внутренних дел поправки к Закону о национальной безопасности. Эти изменения предусматривают запрет для граждан России и Беларуси занимать должности в управлении как латвийской критической инфраструктурой, так и объектами критической инфраструктуры, имеющими особое значение на уровне ЕС.
Критическая инфраструктура - это размещенные на территории Латвии объекты, системы или их части, от которых зависит выполнение важнейших функций общества, а также обеспечение безопасности, здоровья, экономического и социального благополучия населения.
Согласно поправкам, для укрепления защиты таких объектов, их владельцы, бенефициары и законные распорядители должны быть лояльны Латвии и ее Конституции. Запрещается предоставлять любую форму поддержки - включая информационную - лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету, независимости или конституционному устройству демократических стран.
Кроме того, изменения предусматривают, что Россия, Беларусь, а также юридические и физические лица, зарегистрированные в этих странах, не смогут становиться владельцами, распорядителями или фактическими бенефициарами латвийской или общеевропейской критической инфраструктуры. Также запрещается гражданам этих стран занимать должности в управлении таких объектов.
Также установлено, что граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены или оказывать услуги, связанные с критической инфраструктурой Латвии или ЕС, если такая деятельность предполагает доступ к информации или оборудованию, имеющим значение для функционирования этих объектов.
Исключение может быть сделано только в отдельных случаях - при наличии специального разрешения от органов государственной безопасности.
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