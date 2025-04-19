В то же время исследование показывает, что доверие к российским новостным каналам выросло по сравнению с 2023 годом. Если в 2023 году российским новостным каналам полностью или скорее доверяли 9,1%, то в 2024 году - 19,4%.

Опрос показывает, что респонденты доверяют западным новостным каналам. В прошлом году им доверяли 38,1% респондентов, а в исследовании 2023 года - 42,2%.

Согласно опросу, больше всего латвийцы доверяют латвийским новостным каналам. В то же время доверие к латвийским новостным каналам за год снизилось. В прошлом году им доверяли 53,2% респондентов, а годом ранее - 59,5%.

Что касается украинских новостных каналов, то здесь сложно ответить, доверяют ли им люди. Такой ответ дали 30,5% респондентов. По сравнению с опросом 2023 года недоверие несколько возросло - с 30,2% в 2023 году до 36,1% в 2024 году.

Опрос проводился в октябре и ноябре 2024 года. В опросе приняли участие 2005 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет. Опрос проводился компанией Berg Research Ltd/ Стоимость опроса для государственного бюджета составила 4985 евро.