Видео В Кегумсе мужчина лишился имущества во время крупного пожара

Как выяснили журналисты передачи, хозяин сгоревшей хозяйственной постройки по имени Андрей вышел на улицу покурить и обнаружил, что в сарае начался пожар. Он не знает, что могло стать причиной возгорания.

По словам командира Огрского отделения Государственной пожарно-спасательной службы Юриса Антоновса, спасатели прибыли на место происшествия с одной автоцистерной, но вода быстро закончилась. Вскоре была организована непрерывная подача воды, которую обеспечили другие автоцистерны. Спасатели справились с пламенем менее чем за три часа.

Два члена семьи Андрея эвакуировались из дома и не пострадали. Мужчина живет в этом доме вместе со своей семьей с 1983 года. Он регулярно ездит работать в Финляндию и в очередной раз вернулся с севера за три дня до этого несчастного случая.

Хозяйственная постройка и находившиеся в ней вещи не были застрахованы. Андрей, скорее всего, вернется в Финляндию, чтобы заработать деньги на ремонтные работы.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā