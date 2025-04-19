Видео Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте

В четвертьфинале Остапенко победила со счетом 6-3, 3-6, 6-2.

Остапенко занимает 24-е место в рейтинге WTA, а Швентек - второе место и посеяна на турнире под 2-м номером. В полуфинале Остапенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (WTA 22).

За выход в полуфинал латвийская теннисистка заработала 195 очков, которые приблизят ее к топ-20 в рейтинге WTA.

Прежде Швентек и Остапенко встречались на корте пять раз, и каждый раз побеждала латвийская спортсменка. В этом сезоне она уже обыгрывала польку в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе со счетом 6-3, 6-1.

Остапенко выиграла 10 из 19 матчей в одиночном разряде в этом сезоне, а Швентек - 22 из 29.

Остапенко выступает в Штутгарте в седьмой раз, дойдя до четвертьфинала в 2018 году и проиграв в первом круге в прошлом году.

Видео: Игра Остапенко против Швентек