Видео Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу, 19 апреля, вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, шестой раз в своей карьере обыграв польку Игу Швентек, которая раньше была первой ракеткой мира.
В четвертьфинале Остапенко победила со счетом 6-3, 3-6, 6-2.
Остапенко занимает 24-е место в рейтинге WTA, а Швентек - второе место и посеяна на турнире под 2-м номером. В полуфинале Остапенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (WTA 22).
За выход в полуфинал латвийская теннисистка заработала 195 очков, которые приблизят ее к топ-20 в рейтинге WTA.
Прежде Швентек и Остапенко встречались на корте пять раз, и каждый раз побеждала латвийская спортсменка. В этом сезоне она уже обыгрывала польку в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе со счетом 6-3, 6-1.
Остапенко выиграла 10 из 19 матчей в одиночном разряде в этом сезоне, а Швентек - 22 из 29.
Остапенко выступает в Штутгарте в седьмой раз, дойдя до четвертьфинала в 2018 году и проиграв в первом круге в прошлом году.
Видео: Игра Остапенко против Швентек
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