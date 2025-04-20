СМИ: Молдова стала объектом кампании сети РФ "Матрёшка"

В рамках кампании "Матрёшки" выпущены десять различных роликов (четыре из них выдаются за контент известных медиа, шесть - за выступления университетских профессоров). Эксперты также обнаружили "фото" одной обложки, приписываемой La Tribune.

Санду: Кремль может попробовать сменить руководство Молдовы

Между тем сама Санду подчеркивает, что Кремль во время выборов в парламент 28 сентября может попробовать сменить руководство Молдовы и затем использовать ее против Украины.

"Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и вполне очевидно, что и в этом году она (Москва. - Ред.) будет пытаться повлиять на результат выборов", - привела слова президента Молдовы "Европейская правда".

У Кишинева - соглашение о безопасности с ЕС

Молдова - кандидат на вступление в Евросоюз. В мае 2024 года она подписала соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Евросоюзом.

"Это первый случай, когда Европейский союз заключает такое соглашение с партнерской страной. Этот шаг демонстрирует взаимное доверие и четкую приверженность стратегическому сотрудничеству. Это не просто политическое заявление, а реальная платформа для совместных действий. Молдова становится частью формирующейся европейской архитектуры безопасности", - заявила председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) на пресс-конференции в Кишиневе 16 апреля.