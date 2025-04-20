Экономисты рассказали, как в этом году изменятся цены на продукты питания

Цены на продовольствие растут по цепочке от производителей продуктов питания к поставщикам, а затем к потребителям.

Экономисты признают, что существуют как очевидные причины роста цен на продовольствие - рост цен на сырь товары на мировых рынках, - так и те, которые не так легко объяснить. Рассматривая эти различные звенья цепи, экономисты ставят под сомнение тот факт, что потребительские цены за последний год росли быстрее, чем цены на импортное продовольствие и цены производителей, и что этот рост начался еще до ускоренного роста мировых цен на продовольствие в последние месяцы.

По мнению экономистов, частично это можно объяснить временной задержкой в процессе ценообразования, когда производители или торговцы решают, в какой момент включить растущие затраты в конечные цены, которые видят потребители, или какими-то дополнительными затратами, которые несут производители или розничные торговцы, например, увеличением налогов на природные ресурсы, а также изменением нормы прибыли компаний.

Рост цен на продукты питания затрагивает не только их себестоимость, объясняют экономисты. Они утверждают, что рост цен на продовольствие в конце прошлого года был обусловлен аппетитом производителей и торговцев на прибыль - нормы прибыли увеличились. В целом норма прибыли колеблется во времени и зависит не только от того, насколько высокие цены устанавливаются, но и от того, насколько эффективно управляются различные процессы, связанные с производством и продажами.

Экономисты вспоминают, что выдвигалась идея введения лимита наценок и других мер по ограничению роста цен на продукты питания, однако контроль над тем, сколько наценки добавляют производители и торговцы, не кажется экономистам соответствующим принципам свободного рынка.