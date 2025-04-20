Фото и видео На новом колесе обозрения в Риге из-за жары возникли неполадки

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как вода течет с потолка кабины.

Как сообщил Успенский, повреждения были немедленно устранены, и теперь все работает в штатном режиме. Он заверил, что подобная ситуация больше не повторялась.

"Панорамное колесо продолжает работать, и в первые несколько дней число посетителей уже превысило 10 тысяч", - рассказал Успенский.

Галерея: Церемония открытия колеса обозрения в Риге

Как сообщалось, открывшееся 17 апреля колесо обозрения рассчитано на использование в любое время года, так как его кабины оборудованы и кондиционерами, и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения займет 15 минут.

На территории вокруг панорамного колеса также будет возможность осмотреть цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, которая предлагает новый взгляд на Ригу - посредством старинных городских карт и гравюр, плакатов и афиш ХХ века, а также оригинальных произведений различных художников на тему Риги.

Общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.

Видео: Открытие колеса обозрения в Риге

Право построить в Пардаугаве колесо обозрения компания RPR operators получила осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой. Договорная сумма составила 22 484 евро.

Договор с думой предусматривал, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработке строительного проекта помешала пандемия и документы более года находились на согласовании в столичном строительном управлении, поэтому срок был продлен.