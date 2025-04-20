Остапенко вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте

Остапенко, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, в полуфинале обыграла россиянку Екатерину Александрову (WTA 22) со счетом 6:4, 6:4.

За выход в финал Остапенко заработала 325 очков мирового рейтинга. Это вернет ее в топ-20, а победа еще больше укрепит позиции латвийской теннисистки.

В финале Остапенко встретится с лидером мирового рейтинга Ариной Сабаленко из Беларуси или итальянкой Ясминой Паолини (WTA 6).

В 1/16 финала Остапенко играла против украинки Даяны Ястремской (WTA 46) и вела со счетом 6-3, 3-0, но Ястремская не смогла закончить матч из-за травмы. Во втором круге латвийка обыграла Эмму Наварро (WTA 11) из США со счетом 7-5, 3-6, 6-2. В четвертьфинале она взяла верх над экс-первой ракетки мира полькой Игой Швентек, которая сейчас стоит в рейтинге второй. Счет составил 6-3, 3-6, 6-2.

Александрова со счетом 6-3, 6-3 обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (WTA 19), еще одну соотечественницу Мирру Андрееву (6-3, 6-2) и третий номер мирового рейтинга Джессику Пегулу из США (6-0, 6-4).

Остапенко и Александрова ранее встречались на корте десять раз, разделив победы пополам.

Остапенко выиграла 11 из 20 матчей в одиночном разряде в этом сезоне, а Александрова - 15 из 24.

Представительница Латвии выступает в Штутгарте уже в седьмой раз, дойдя до четвертьфинала в 2018 году и проиграв в первом круге в прошлом году.

Ранее на этой неделе Остапенко и Ястремская проиграли четвертьфинал в парном разряде, заработав 108 очков Мирового парного рейтинга.