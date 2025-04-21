Видео Бывшая военная база в Улброке продана подозрительным владельцам

В лесу Улброки спрятана бывшая база советских войск площадью девять гектаров. После финансового кризиса государство решило, что восстанавливать ее нерентабельно, и продало за небольшую сумму компании, владельцы которой скрываются в экзотических странах. Их связывают со схемами отмывания денег в России и Украине. Теперь объект продается в девять раз дороже, сообщает программа Nekā personīga на канале TV3.
Бывшая база советских войск на улице Ренцену на окраине Риги заброшена уже много лет. В 2014 году проводилась оценка имущества, принадлежавшего Министерству обороны. Часть зданий находится в аварийном состоянии, многие уже частично обрушились. Те, что еще стояли, нужно было сносить: они не годились ни на что.
Эта недвижимость была признана ненужной государству, и в 2017 году предприятие Valsts nekustamie īpašumi продало его на аукционе за 201 тысячу евро. Покупателем стала компания, принадлежавшая на тот момент фирме с офшорными владельцами: SIA A 20. В то время ее единственным владельцем было другое SIA, LD Project. Обе компании были задекларированы в квартире на улице Антонияс. Настоящие владельцы LD Project были неизвестны. Формально им владела шотландская фирма Fort Advance LP. Ее юридический адрес - почтовый ящик, на котором официально зарегистрированы еще 700 фирм.
Шотландская фирма была основана двумя компаниями, зарегистрированными в Панаме и Белизе (Viala Trade и Gateno Ventures). Они фигурируют в многочисленных расследованиях в связи с отмыванием денег и схемами обхода санкций. В 2019 году, когда требования к прозрачности ужесточились, фирма LD Project информировала, что ее бенефициарным владельцем является гражданин Украины Евгений Пилипенко. Документы в Регистр предприятий были поданы Сергеем Качаловым.
Сергей Качалов, представитель SIA A 20: A 20 продана уже три года назад или больше. И да, не знаю, что там дальше.
Nekā personīga: Но тогда, возможно, вы вспомните, зачем вообще была куплена эта недвижимость, что планировалось там развивать?
С. К.: Планировалось какое-то развитие, жилая застройка, индивидуальная жилая застройка, но это была только идея, ничего конкретного.
NP: И, как я понимаю, это не удалось.
С. К.: Нет, там все было слишком сложно, были проблемы с лесом.
NP: Владельцем A 20 была LD Project, такая компания, и ее владельцем в свою очередь было указано некое Fort Advance. Не знаете, кто был настоящим владельцем?
С.К.: Нет, не знаю. Это уже давно было. Нет, я действительно не знаю.
NP: Но вы же работали в этой компании, вы наверняка знаете, кто был главным?
С. К.: Нет, не знаю.
NP: Когда государство продавало недвижимость, проверяли ли они какие-либо, не знаю, бумаги, кто был владельцем, или они ничего не спрашивали?
С. К.: Нет, мне кажется, ничего не спрашивали.
В 2017 году, когда состоялась эта сделка, уже существовало требование проверять риски отмывания денег при сделках с недвижимостью. Скрытые в офшорах владельцы - один из таких рисков. Однако в Valsts nekustamie īpašumi уточнили, что подобные проверки при сделках с государственной собственностью были введены позднее.
Судя по сообщениям в социальных сетях, на территории бывшей армейской базы проводились турниры по страйкболу, военно-тактической игре. По словам представителя компании А 20, организаторы сами нашли владельцев бывшей базы и обратились к ним с предложением арендовать это место. С пандемией подобные мероприятиям там закончились.
Nekā personīga неоднократно сообщала, что клубы и энтузиасты страйкбола находятся под усиленным наблюдением Службы государственной безопасности и в их ряды проникают пророссийские активисты. В 2018 году подобный турнир проходил возле базы Вооруженных сил Латвии в Адажи, и служба безопасности задержала участников из России.
В марте 2022 года бывшая армейская база вновь сменила владельца. Согласно официальной информации в земельной книге, компания Sedlex купила недвижимость за 200 тысяч евро. Теперь владелец разместил в интернете объявление о том, что недвижимость продается за 1,8 миллиона евро.
Представитель Sedlex сообщил, что объявление о продаже висит уже года три, и с тех пор цена существенно не менялась.
Владельцем Sedlex является Алексей Лутовинов. Компания зарегистрирована в бывших общежитиях Рижского государственного техникума. Другая компания Лутовинова также купила их у государства - за полмиллиона евро.
В актуальном объявлении о продаже недвижимости на улице Ренцену в контактных данных указан не новый владелец Sedlex, а LD Project. Документы, поданные в Регистр предприятий, показывают, что и в фирмах вроде как нового владельца Лутовинова, и в компаниях предыдущих владельцев фигурируют одни и те же люди: предпринимательница (Екатерина Забудска), которая раньше работала в сфере недвижимости в Rietumu banka, граждане Украины (Ирина Ярошенко), которые публично жаловались, что их деньги заморожены в банке ABLV.
С 2017 года недвижимость на улице Ренцену классифицируется как руины. Это означает, что на него распространяется повышенный налог на недвижимость. Но владельцы, судя по всему, не торопятся избавляться от бывшей армейской базы.
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