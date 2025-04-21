Видео Бывшая военная база в Улброке продана подозрительным владельцам

Сергей Качалов, представитель SIA A 20: A 20 продана уже три года назад или больше. И да, не знаю, что там дальше.

Nekā personīga: Но тогда, возможно, вы вспомните, зачем вообще была куплена эта недвижимость, что планировалось там развивать?

С. К.: Планировалось какое-то развитие, жилая застройка, индивидуальная жилая застройка, но это была только идея, ничего конкретного.

NP: И, как я понимаю, это не удалось.

С. К.: Нет, там все было слишком сложно, были проблемы с лесом.

NP: Владельцем A 20 была LD Project, такая компания, и ее владельцем в свою очередь было указано некое Fort Advance. Не знаете, кто был настоящим владельцем?

С.К.: Нет, не знаю. Это уже давно было. Нет, я действительно не знаю.

NP: Но вы же работали в этой компании, вы наверняка знаете, кто был главным?

С. К.: Нет, не знаю.

NP: Когда государство продавало недвижимость, проверяли ли они какие-либо, не знаю, бумаги, кто был владельцем, или они ничего не спрашивали?

С. К.: Нет, мне кажется, ничего не спрашивали.