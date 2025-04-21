Гарийс Рожкалнс стал первым латвийцем, финишировавшим в 24-часовой гонке в Ле-Мане

Выступая в составе французской команды PMS99 Yam Service вместе с французами Иго де Канселисом, Кливом Рамбуре и Маркусом Делестри, Рожкалнс занял 24-е место среди 39 команд, дошедших до финиша. Еще 13 команд сошли с дистанции, а одной результат не был засчитан.

Победу в гонке одержала австрийская команда Yart-Yamaha, за которую выступали чех Карел Ханика, немец Марвин Фриц, британец Джейсон О’Холлоран и швейцарец Робин Милхаузер. За сутки они прошли 782 круга, опередив ближайших преследователей примерно на 100 секунд.

Команда PMS99 Yam Service, выступавшая на мотоцикле Yamaha R1, преодолела за 24 часа 710 кругов.

32-летний Рожкалнс в начале марта подписал контракт с французской командой PMS99 Yam Service для участия в текущем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость в шоссейно-кольцевом мотоспорте. В рамках серии планируется четыре этапа, два из которых - суточные гонки, в которых примет участие латвийский гонщик и его команда.