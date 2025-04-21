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В Китае испытали водородную бомбу, не связанную с ядерными технологиями (1)

Атомная реакция. Иллюстративное фото
Атомная реакция. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Китайские ученые успешно провели испытание взрывного устройства на основе водорода, которое вызвало разрушительную химическую цепную реакцию - при этом не были использованы ядерные материалы. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщила газета South China Morning Post.

Вес взрывного устройства составил два килограмма. Его детонация привела к образованию огненной сферы с температурой свыше 1000 градусов по Цельсию, которая сохранялась более двух секунд. Для сравнения, это примерно в 15 раз дольше, чем длится огненной эффект при взрыве тротила, уточняется в публикации.

Разработка принадлежит 705-му исследовательскому институту Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), которая является основным разработчиком подводных вооружений в стране.

Ключевым элементом устройства стал гидрид магния - химическое соединение, способное хранить водород в значительно большем объеме по сравнению с традиционными газовыми баллонами.

Разработчики подчеркивают, что мощность взрыва можно "точно контролировать", добиваясь при этом "равномерного поражения целей на обширных территориях".

В сентябре прошлого года Китай впервые с 1980 года испытал межконтинентальную ракету с имитированной боевой частью. Согласно данным системы NOTAM, ракета преодолела около 12 000 километров и упала в южной части Тихого океана, недалеко от островов Французской Полинезии.

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