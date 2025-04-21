Остапенко обыграла первую ракетку мира и победила на турнире в Штутгарте

Для Остапенко, занимающей 24‑е место в рейтинге WTA, это первая победа на турнире в нынешнем сезоне и девятая в одиночном разряде за всю профессиональную карьеру.

Финал в Штутгарте стал для латвийки первым на грунтовом покрытии с момента триумфа на Открытом чемпионате Франции в 2017 году, где она завоевала свой первый и пока единственный титул Большого шлема. В том же году она также дошла до финала на грунте в Чарлстоне, но тогда уступила.

В феврале Остапенко дошла до финала турнира WTA 1000 в Дохе, но проиграла, а до этого выиграла три финала подряд в сезонах 2023 и 2024 годов.

До Штутгарта Остапенко трижды встречалась с Соболенко и каждый раз проигрывала, в том числе в четвертьфинале турнира в Риме в прошлом году.