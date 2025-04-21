Остапенко обыграла первую ракетку мира и победила на турнире в Штутгарте

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко в воскресенье выиграла турнир категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), обыграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси со счетом 6:4, 6:1.
Для Остапенко, занимающей 24‑е место в рейтинге WTA, это первая победа на турнире в нынешнем сезоне и девятая в одиночном разряде за всю профессиональную карьеру.
Финал в Штутгарте стал для латвийки первым на грунтовом покрытии с момента триумфа на Открытом чемпионате Франции в 2017 году, где она завоевала свой первый и пока единственный титул Большого шлема. В том же году она также дошла до финала на грунте в Чарлстоне, но тогда уступила.
В феврале Остапенко дошла до финала турнира WTA 1000 в Дохе, но проиграла, а до этого выиграла три финала подряд в сезонах 2023 и 2024 годов.
До Штутгарта Остапенко трижды встречалась с Соболенко и каждый раз проигрывала, в том числе в четвертьфинале турнира в Риме в прошлом году.
Для Соболенко это уже третий проигранный финал в текущем сезоне - она уступила в решающих матчах на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе, но взяла титул в Майами, выиграв 19‑й турнир WTA в своей карьере. На грунте белоруска выиграла лишь два финала из девяти. Поражение в Штутгарте стало для неё уже четвёртым в финале этого турнира, после неудач в 2021, 2022 и 2023 годах.
Остапенко начала турнир с победы над своей партнершей по парному разряду - украинкой Даяной Ястремской (46‑е место в WTA). Матч завершился досрочно при счёте 6:3, 3:0 в пользу латвийки из‑за травмы соперницы.
Во втором круге Остапенко в трех сетах обыграла американку Эмму Наварро (11‑я в мире), посеянную под седьмым номером - 7:5, 3:6, 6:2. В четвертьфинале она победила вторую ракетку мира Игe Свёнтек из Польши - 6:3, 3:6, 6:2. В полуфинале латвийка взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой (22‑я в рейтинге) - 6:4, 6:4.
Соболенко пропустила первый круг. Во втором она прошла без игры, в четвертьфинале обыграла бельгийку Элизе Мертенс (29‑е место) - 6:4, 6:1, а в полуфинале взяла верх над шестой ракеткой мира, итальянкой Жасмин Паолини - 7:5, 6:4.
Для Остапенко это было уже седьмое участие в турнире в Штутгарте. В 2018 году она доходила здесь до четвертьфинала, а в прошлом сезоне вылетела в первом раунде.
В парном разряде, выступая вместе с Ястремской, Остапенко дошла до четвертьфинала, где они уступили, но заработали 108 очков в парном рейтинге WTA.
Следующим турниром для латвийки станет мадридский WTA 1000, где она начнет выступление со второго круга. Там возможна встреча с ещё одной латвийской теннисисткой - Анастасией Севастовой.
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