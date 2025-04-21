Фото Во время пасхальных выходных был ограблен Центр по оказанию помощи кошкам

По словам представителей REMI, была украдена коробка для пожертвований и телефон. Кроме того, были разбиты недавно установленные двери.

"Сегодня утром, 21 апреля, мы обнаружили наших свободно гуляющих кошек с ужасом в глазах, сидящих среди осколков стекла", - говорится в сообщении.

Организация REMI отмечает, что происшествие расследует полиция и проверяются видеозаписи. Все кошки приюта в безопасности и на месте.

"Вместе мы найдем тебя. Тебя, кто под покровом ночи, с капюшоном на голове, пробежал по нашему двору с нашей коробкой для пожертвований", - добавляют представители центра.

Центр помощи кошкам REMI - это добровольная некоммерческая организация, в рамках которой развивается приют и ветеринарная клиника. Здесь бесплатную первую помощь могут получить бездомные животные, питомцы малообеспеченных и пожилых людей, а также домашние животные, оказавшиеся в трудной ситуации.

В необычном приюте своего человека ждут самые разные кошки - большие и маленькие, молодые и пожилые, подвижные, как ртуть, и ласковые, как пушистые подушки. Но все они одинаково сильно мечтают встретить своего единственного человека, которого можно будет назвать домом.

Пожертвование Центру по оказанию помощи кошкам REMI можно сделать тут.