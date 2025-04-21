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Видео В Иманте пожар унес жизнь владельца квартиры: он пытался спастись в ванной

Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Поздним вечером в одной из квартир девятиэтажного дома в рижском микрорайоне Иманта вспыхнул пожар. Предположительно, хозяин квартиры заметил возгорание и спрятался в ванной комнате. Такая попытка закончилась для него трагически, сообщает программа Degpunktā.

Жителям дома на улице Даммес пришлось срочно покинуть свои квартиры около половины второго ночи, когда в одной из квартир на пятом этаже начался пожар.

Соседи благодарны женщине, которая еще не успела уснуть и услышала необычные звуки, вызвавшие у нее подозрение. 

"Запах гари, пока мы спускались вниз, прям резал горло. Собаки все были неадекватные. Ночь выдалась "веселой". До сих пор все пахнет гарью. Хорошо, что соседка с этажа услышала странный шум и почувствовала запах гари - думаю, она сразу вызвала службы, поэтому все произошло довольно быстро", - рассказала жительница дома.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Соседи видели, как врачи Службы неотложной медицинской помощи боролись за его жизнь прямо в машине.

"Ну, как говорят, выпивал он. Ему лет сорок. Не знаю, выжил он или нет. Выглядел так, будто был под наркотиками или алкоголем. Не открыл ни полиции, ни пожарным. Сидел в ванной. Не в себе. (Вопрос: Он сидел в ванной, а потом его без сознания оттуда вытащили?) Я не знаю, в каком он был состоянии, но пожар, видимо, начался на кухне. Он, видимо, испугался, побежал прятаться в ванную. Не знаю", - сказал сосед.

Государственная полиция сообщила, что, к сожалению, пострадавший мужчина скончался в больнице.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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