EDzL ищет руководителя по строительным контрактам. Зарплата - от 3400 евро

Зарплата руководителя по строительным контрактам EDzL предусмотрена, начиная от 3400 евро до уплаты налогов.

Подать заявку на должность можно до 30 апреля этого года.

Чтобы претендовать на должность руководителя по строительным контрактам, кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование второго уровня в области права, экономики или инженерного дела, опыт составления юридических документов, понимание деятельности государственных компаний и публичного сектора и регулирующих их законов и правил, практический опыт администрирования контрактов в строительном секторе и не менее трех лет практического опыта работы в сфере управления контрактами в строительном секторе или в смежной сфере деятельности.

Руководитель по строительным контрактам EDzL будет отвечать за полное администрирование и выполнение контрактов, заключенных по проектам, делегированным компании, обеспечивая соблюдение всех договорных условий и правовых рамок. В то же время руководитель должен будет играть активную роль в планировании и координации работы отдела, разрабатывать и вести соответствующую внутреннюю документацию и информировать проектную команду о содержании и изменениях в контрактах.