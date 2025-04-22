Видео ФБК: Дочь "любимой ведущей Путина" Екатерины Андреевой живет в Юрмале

На сайте Юрмальского городского самоуправления расследователи обнаружили упоминание зятя Екатерины Андреевой - он не заплатил налог на свое имущество в Юрмале.

Фонд отмечает, что, судя по тематическим группам в Telegram, дочь Андреевой Наталья с шестилетним сыном проживает там на постоянной основе. Так, в Юрмале она ищет логопеда и преподавателя по английскому для своего ребенка.

Также утверждается, что в 2022 году представительство Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины, не путать с Сербией) в России заплатило живущей в Латвии Наталье Андреевой "непонятно за что" почти миллион рублей (около 16,6 тыс. евро по курсу 2022 года).

Фото: Фонд борьбы с коррупцией

Кроме того, представительство за 550 тысяч рублей (около 6 тыс. евро) арендует автомобиль BMW 2008 года выпуска, который, по данным ФБК, в 2009 году купила дочь Андреевой. В 2021 году она продала его Екатерине Антроповой - сотруднице организационно-производственного отдела Первого канала.

Что касается самой телеведущей, она работает на телеканале неделю через неделю. По информации ФБК, после завершения смены Андреева "сразу же уезжает из России и от Путина". Так, все свободные недели в первые шесть месяцев 2023 года она провела в Стамбуле, Дубае, Узбекистане, Сербии, Финляндии и ряде других стран Европы.

Кроме того, телеведущая проводит свободное время в доме, расположенном в курортном городке Свети-Стефан на берегу Адриатического моря в Черногории. В 2005 году пропагандистка, как утверждается, получила также паспорт Гондураса.

Полностью расследование ФБК можно посмотреть здесь: