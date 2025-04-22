Объявлен состав швейцарской сборной на предстоящих матчах в Риге

Продолжая подготовку к чемпионату мира, сборная Латвии по хоккею примет швейцарцев на Xiaomi Arēnā 24 и 25 апреля. Начало обоих матчей в 19.30.

Единственный игрок сборной Швейцарии, не представляющий какой-то из клубов NL, - защитник Доминик Эгли, который играет сейчас в Шведской хоккейной лиге.

В преддверии чемпионата мира Латвия в первых двух проверочных матчах обыграла Австрию на выезде, а в Риге провела два матча с Финляндией, сначала выиграв 3:2, а затем уступив 1:4.

В рамках подготовительного периода после матчей со Швейцарией сборная Латвии сыграет на выезде с Норвегией в начале мая.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме, где будет играть в том числе и Латвии, а также в Хернинге (Дания).

Состав мужской сборной Швейцарии по хоккею на проверочных матчах против сборной Латвии: Вратари: Сандро Эшлиман (Давос, Швейцария), Стефан Шарлен (Ланганау Тайгерс, Швейцария), Леонардо Дженони (Цуг, Швейцария); Защитники: Тим Берни, Джанкарло Шантон, Роджер Каррер (все - Женева Серветт, Швейцария), Родвин Дионисио (Биль-Бьенн, Швейцария), Доминик Эгли (Гетеборг Фролунда, Швеция), Михаэль Фора, Свен Юнг (оба - Давос, Швейцария), Ромен Лёффель (Берн, Швейцария), Дарио Виттрих (Амбри-Пиотта, Швейцария); Нападающие: Андрес Амбиль, Симон Кнак (оба - Давос, Швейцария), Тьерри Бадер, Марко Леманн, Марк Маршон, Фабиан Рицманн (все - Берн, Швейцария), Кристоф Берси, Сандро Шмид, Самуэль Вальсер (все - Фрибург, Швейцария), Лука Фадзини (Лугано, Швейцария), Грегори Хоффманн, Свен Зентелер (оба - Цуг, Швейцария), Тайлер Муа (Йонас-Рапперсвиль Лейкерс, Швейцария), Миша Рамель (Клотен, Швейцария), Дарио Рорбах (Лангнау Тайгерс, Швейцария).

