Фото и видео Остапенко опробовала Porsche, который получила за победу в Штутгарте

Первая ракетка латвийского женского тенниса Остапенко в финале обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси. Остапенко, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, одержала победу со счетом 6-4, 6-1, завоевав свой первый титул в сезоне и девятый раз в своей карьере выиграв титул WTA в одиночном разряде.

Стоит отметить, что латвийская теннисистка повторила легендарное достижение Серены Уильямс 2012 года. С учетом того, что в четвертьфинале она также победила вторую ракетку мира польку Игу Свентек, Остапенко стала первой с 2012 года женщиной, которой удалось одержать верх над обеими ведущими теннисистками мира на одном турнире на грунтовых кортах.

Всего это достижение было достигнуто на семи турнирах по женскому теннису за всю историю. Уильямс удалось сделать это дважды.

Также стоит отметить, что Остапенко стала второй в истории теннисисткой с самым низким рейтингом, которой удалось обыграть обоих лидеров рейтинга WTA на одном турнире, независимо от покрытия. После победы она поднялась с 24-го места на 18-е.

Получив награду, Остапенко поблагодарила свою соперницу по финалу и пожелала ей побед на будущих турнирах.

Победительница также получила ключи от электромобиля Porsche Macan 4.

Галерея: Алена Остапенко получает награды

Стоимость Macan начинается от 83 тысяч евро, но также зависит от выбранной комплектации, которая может значительно увеличить цену.

В 2018 году Остапенко получила от Porsche автомобиль Cayenne Turbo.