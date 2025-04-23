В Индии в результате атаки боевиков убиты минимум 26 человек

В индийском туристическом городе Пахалгам во вторник, 22 апреля, были убиты по меньшей мере 26 человек в результате нападения группы боевиков. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV и газета Greater Kashmir со ссылкой на официальные источники. Власти пока не сообщали о количестве жертв.

Большинство погибших были туристами. Также сообщается о нескольких раненых, они доставлены в больницу, отмечает агентство AFP.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил это "отвратительное преступление" и подчеркнул, что виновные будут наказаны. Глава администрации союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что масштабы этой атаки на гражданских лиц "превосходят все, что мы видели в последние годы".

СМИ: Ответственность за нападение взяла повстанческая группировка

По данным газеты Greater Kashmir, ответственность за нападение взяла повстанческая группировка "Фронт сопротивления" (The Resistance Front, TRF), поддерживаемая Пакистаном и признанная в Индии террористической. Эта группировка считает регион Джамму и Кашмир оккупированным Индией, следует из распространившегося в соцсетях заявления, которое индийские СМИ приписывают TRF.

Спорный регион Кашмир

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Этот регион, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира, раздел которого не закреплен официальными соглашениями о границах.

Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований и с 1989 года проводит операции против повстанческих группировок. За это время были убиты десятки тысяч гражданских лиц, солдат и боевиков, пишет AFP.