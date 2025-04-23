Фото Российский беспилотник врезался в автобус в Украине, девять человек погибли

По словам Лысака, беспилотник врезался в автобус с сотрудниками одного из предприятий.

Как уточняют спасатели, автобус атаковал беспилотник FVP.

Марганец находится недалеко от Никополя. Оба города постоянно подвергаются нападениям российской армии.

Галерея: Российский беспилотник атаковал автобус в Марганце