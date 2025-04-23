Фото Российский беспилотник врезался в автобус в Украине, девять человек погибли

В результате удара российского беспилотника в городе Марганец Днепропетровской области погибли девять человек, еще 30 получили ранения, сообщил глава военной администрации области Сергей Лысак.
По словам Лысака, беспилотник врезался в автобус с сотрудниками одного из предприятий.
Как уточняют спасатели, автобус атаковал беспилотник FVP.
Марганец находится недалеко от Никополя. Оба города постоянно подвергаются нападениям российской армии.
Галерея: Российский беспилотник атаковал автобус в Марганце
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