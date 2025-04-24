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"Когда я с ней дралась..." Латвийская боксерша о бое с Иман Хелиф, которую многие посчитали мужчиной

Перевод: rus.tvnet.lv
Иман Хелиф на Олимпийских играх 2024 года
Иман Хелиф на Олимпийских играх 2024 года Фото: Reuters/ScanPix

​Бокс на летних Олимпийских играх 2024 года был омрачен крупным скандалом. Спортсмены, эксперты и даже политики открыто ставили под сомнение пол алжирской боксерши Иман Хелиф. Путаница сохранялась еще долго после соревнований. TVNET+ побеседовал с ведущей латвийской боксершей Беатрис Розентале, которая дралась с Хелиф в 2022 году.

Бронзовый призер чемпионата мира и Европы Беатрис Розентале познакомилась с Хелиф в 2022 году. В беседе с TVNET+ она вспомнила свой бой со скандально известной боксершей.

В первом раунде

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