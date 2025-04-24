​Бокс на летних Олимпийских играх 2024 года был омрачен крупным скандалом. Спортсмены, эксперты и даже политики открыто ставили под сомнение пол алжирской боксерши Иман Хелиф. Путаница сохранялась еще долго после соревнований. TVNET+ побеседовал с ведущей латвийской боксершей Беатрис Розентале, которая дралась с Хелиф в 2022 году.