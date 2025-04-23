Во вторник в ДТП пострадали пять человек

За день в Латвии было зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий в Риге пострадал пешеход.

Четыре водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, три из них привлечены к уголовной ответственности.

Оформлено 185 протоколов о превышении скорости, а всего за различные нарушения правил дорожного движения составлено 470 административных протоколов.