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Во вторник в ДТП пострадали пять человек

Аварийный знак.
Аварийный знак. Фото: Pixabay

Во вторник, 22 апреля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За день в Латвии было зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий в Риге пострадал пешеход.

Четыре водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, три из них привлечены к уголовной ответственности.

Оформлено 185 протоколов о превышении скорости, а всего за различные нарушения правил дорожного движения составлено 470 административных протоколов.

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