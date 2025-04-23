Организация движения на Земитанском мосту в Риге будет изменена

В связи с реконструкцией на мосту Йорга Земитана с 25 апреля по 30 мая будет изменена организация движения, сообщили в Рижской думе.
Автомобильное движение будет перенаправлено на новое дорожное полотно по направлению из центра.
Как и прежде, в обоих направлениях будут выделены две полосы движения.
По-прежнему останутся закрытыми пешеходное движение по мосту и остановки общественного транспорта на нем.
Как сообщалось, реконструкция Земитанского моста началась в ноябре прошлого года.
Планируется, что общие расходы составят до 24,2 миллиона евро. Из них софинансирование самоуправления запланировано в размере 3,6 миллиона евро. Еще 20,5 миллиона евро Рижская дума решила взять в долг.
Ожидается, что мост будет восстановлен к осени 2026 года.
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