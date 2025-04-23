Организация движения на Земитанском мосту в Риге будет изменена

Автомобильное движение будет перенаправлено на новое дорожное полотно по направлению из центра.

Как и прежде, в обоих направлениях будут выделены две полосы движения.

По-прежнему останутся закрытыми пешеходное движение по мосту и остановки общественного транспорта на нем.

Как сообщалось, реконструкция Земитанского моста началась в ноябре прошлого года.

Планируется, что общие расходы составят до 24,2 миллиона евро. Из них софинансирование самоуправления запланировано в размере 3,6 миллиона евро. Еще 20,5 миллиона евро Рижская дума решила взять в долг.

Ожидается, что мост будет восстановлен к осени 2026 года.