Латвийский боксер Порозов сможет вернуться в ринг через 11 лет

За нарушение, совершенное в октябре 2023 года, когда в его организме были обнаружены следы анаболического стероида, Порозов получил в прошлом году шестилетнюю дисквалификацию, которая должна закончиться в сентябре 2030 года.

Латвийское антидопинговое бюро установило, что 2 февраля Порозов нарушил дисквалификацию. Согласно его сообщению в Facebook, в этот день он посетил турнир Berserk Winter Cup в Адажи, но организаторы подтвердили LETA, что он там не дрался и никак не участвовал в организации турнира. Через шесть дней у 35-летнего спортсмена был запланирован бой на турнире KOK124 World Series в Риге.