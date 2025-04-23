В Стамбуле в результате землетрясений пострадал 151 человек

В результате землетрясений в Стамбуле в среду пострадал 151 человек, сообщает DPA со ссылкой на турецкие власти.
Губернатор Стамбула указал на платформе Х, что люди получили травмы, прыгая в панике с высоты. Ни один из пострадавших не находится в критическом состоянии, добавил он.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая указал на платформе Х, что информации о погибших пока что нет.
Нет и информации о масштабных разрушениях.
В Стамбуле в среду, 23 апреля, было зарегистрировано несколько землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2.
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