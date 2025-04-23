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В Стамбуле в результате землетрясений пострадал 151 человек

После землетрясений в Стамбуле
После землетрясений в Стамбуле Фото: EPA/Scanpix

В результате землетрясений в Стамбуле в среду пострадал 151 человек, сообщает DPA со ссылкой на турецкие власти.

Губернатор Стамбула указал на платформе Х, что люди получили травмы, прыгая в панике с высоты. Ни один из пострадавших не находится в критическом состоянии, добавил он.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая указал на платформе Х, что информации о погибших пока что нет.

Нет и информации о масштабных разрушениях.

В Стамбуле в среду, 23 апреля, было зарегистрировано несколько землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2.

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