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Эстонский школьник намеревался совершить теракт: вмешалась полиция

Перевод: Сергей Светлов
Конфликт между ХАМАС и Израилем также вызвал рост антисемитизма в эстонской мусульманской общине. На фото - пропалестинская демонстрация в Пакистане.
Конфликт между ХАМАС и Израилем также вызвал рост антисемитизма в эстонской мусульманской общине. На фото - пропалестинская демонстрация в Пакистане. Фото: Fareed Khan / AP / Scanpix

В прошлом году Департаменту полиции безопасности Эстонии (КаПо) пришлось вмешаться в деятельность школьника, который под влиянием исламских экстремистских материалов в интернете намеревался совершить теракт, пишет Rus.Postimees.

Как сообщается, общение с единомышленниками в интернете и потребление экстремистского материала привели школьника к идеологическому конфликту в учебном заведении и к желанию совершить теракт в Эстонии.

В Европейском союзе уже произошло несколько террористических актов, спланированных и осуществленных несовершеннолетними. Частично это объясняется тем, что в интернет-пространстве, где общаются подростки, трудно оценить степень их радикализации и вероятность совершения нападения.

Часто общение происходит в закрытых, анонимных платформах, которые не сотрудничают с правоохранительными органами.

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