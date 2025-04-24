Эстонский школьник намеревался совершить теракт: вмешалась полиция

Как сообщается, общение с единомышленниками в интернете и потребление экстремистского материала привели школьника к идеологическому конфликту в учебном заведении и к желанию совершить теракт в Эстонии.

В Европейском союзе уже произошло несколько террористических актов, спланированных и осуществленных несовершеннолетними. Частично это объясняется тем, что в интернет-пространстве, где общаются подростки, трудно оценить степень их радикализации и вероятность совершения нападения.