Эстонский школьник намеревался совершить теракт: вмешалась полиция

В прошлом году Департаменту полиции безопасности Эстонии (КаПо) пришлось вмешаться в деятельность школьника, который под влиянием исламских экстремистских материалов в интернете намеревался совершить теракт, пишет Rus.Postimees.
Как сообщается, общение с единомышленниками в интернете и потребление экстремистского материала привели школьника к идеологическому конфликту в учебном заведении и к желанию совершить теракт в Эстонии.
В Европейском союзе уже произошло несколько террористических актов, спланированных и осуществленных несовершеннолетними. Частично это объясняется тем, что в интернет-пространстве, где общаются подростки, трудно оценить степень их радикализации и вероятность совершения нападения.