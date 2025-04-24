Министр иностранных дел Польши резко раскритиковал российскую агрессию в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в среду, 23 апреля, в ежегодном выступлении в парламенте резко раскритиковал агрессию России против Украины.
Сикорский описал сложную ситуацию, в которой оказалась Польша с учетом полномасштабной войны в Украине и угрозы ее распространения, выразив тревогу по поводу возможного распада единства Запада.
Обращаясь к российским лидерам, он задал вопрос:
"Вам мало земли? Одиннадцать часовых поясов, и все равно недостаточно? Позаботьтесь о том, чтобы лучше управлять тем, что по международному праву находится в пределах ваших границ".
"В польских домах поселилось беспокойство и вопрос - что будет дальше? Угрожает ли нам российская агрессия? Подходят ли отношения Европы и США к кризису? Сможет ли Европа быстро усилить свои оборонные возможности?" - продолжил министр, описывая атмосферу в обществе.
Польша и ее европейские союзники стремятся укрепить оборону, опасаясь, что российская агрессия не остановится в Украине. Тем временем администрация президента США Дональда Трампа дает понять, что Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросах безопасности.
Хотя Сикорский не упомянул Трампа по имени, он косвенно раскритиковал американского президента за уступки России в его стремлении завершить войну.
С момента возвращения в Белый дом Трамп заявлял, что Украина "не должна была начинать" войну, развязанную Россией, и ставил под сомнение легитимность правительства Владимира Зеленского. Он также отказался от прежней долгосрочной позиции США по изоляции России за ее агрессию и начал прямые переговоры с Москвой. Заявления Трампа часто удивительно совпадали с кремлевским нарративом.
"Для Польши наибольшей угрозой стал бы распад западного сообщества. Поэтому мы не можем позволить себе иллюзии или бездействие. Мы не можем позволить себе остаться одни", - подчеркнул Сикорский. Он предостерег Россию: "Вы больше никогда не будете здесь править - ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе".
Сикорский также отметил, что ситуация на фронте на востоке и юге Украины остается неопределенной, и Россия платит за медленное продвижение вперед огромными потерями.
"Через три года после начала войны, которую Путин планировал завершить за три дня, российские войска контролируют лишь около 20% территории Украины и по-прежнему застряли на востоке страны", - напомнил министр.
"По оценкам, война уже обошлась России минимум в 200 миллиардов долларов, а на поле боя было уничтожено почти миллион российских солдат. Потери Украины меньше, и она не допустила ни захвата своей столицы, ни установки марионеточного правительства", - подчеркнул Сикорский.
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