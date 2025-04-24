С момента возвращения в Белый дом Трамп заявлял, что Украина "не должна была начинать" войну, развязанную Россией, и ставил под сомнение легитимность правительства Владимира Зеленского. Он также отказался от прежней долгосрочной позиции США по изоляции России за ее агрессию и начал прямые переговоры с Москвой. Заявления Трампа часто удивительно совпадали с кремлевским нарративом.

"Для Польши наибольшей угрозой стал бы распад западного сообщества. Поэтому мы не можем позволить себе иллюзии или бездействие. Мы не можем позволить себе остаться одни", - подчеркнул Сикорский. Он предостерег Россию: "Вы больше никогда не будете здесь править - ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе".

Сикорский также отметил, что ситуация на фронте на востоке и юге Украины остается неопределенной, и Россия платит за медленное продвижение вперед огромными потерями.

"Через три года после начала войны, которую Путин планировал завершить за три дня, российские войска контролируют лишь около 20% территории Украины и по-прежнему застряли на востоке страны", - напомнил министр.

"По оценкам, война уже обошлась России минимум в 200 миллиардов долларов, а на поле боя было уничтожено почти миллион российских солдат. Потери Украины меньше, и она не допустила ни захвата своей столицы, ни установки марионеточного правительства", - подчеркнул Сикорский.