Экономист поделился, можно ли снизить цены на продукты на 20%

В Минэкономики указали, что отправной точкой для снижения цен является конец 2024 года, когда министр представил правящей коалиции концептуальные предложения по упорядочиванию торговой отрасли, чтобы способствовать доступности продовольственных товаров по приемлемым ценам в соответствии с покупательной способностью населения.

"Рост цен на продукты питания в настоящее время оказывает самое большое влияние на общий рост цен и в Латвии, и в еврозоне. За последние три с половиной года рост цен на продукты питания в Латвии превысил 40%. В 2024 году темпы роста цен на эту категорию товаров значительно замедлились, однако рост цен на некоторые продукты, такие как яйца, кофе, растительное масло, был двузначным. Цены на продукты питания определяются ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию и ростом цен на энергоресурсы и удобрения, а он в последние месяцы ускорился", - говорит экономист.