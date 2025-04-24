Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео После победы юной сборной Латвии по хоккею вместо гимна зазвучала песня группы Līvi

Игроки сборной Латвии по хоккею U-18
Игроки сборной Латвии по хоккею U-18 Фото: IIHF.com

На чемпионате мира U-18 (до 18 лет) в США после победы латвийских хоккеистов в матче с Норвегией организаторы допустили ошибку: вместо национального гимна Латвии прозвучала легендарная песня Dzelzsgriezējs рок-группы Līvi.

Сборная Латвии начала турнир с победы, обыграв норвежских сверстников со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в серии послематчевых бросков.

Традиционно в конце матчей на таких турнирах играет национальный гимн победившей команды, но в этот раз над стадионом зазвучала песня знаменитой латвийской рок-группы.

Присутствующие латвийские болельщики освистали организаторов турнира за эту оплошность. Реакция молодых латвийских хоккеистов была разной: одни улыбались, другие были очень озадачены.

Следующие встречи у латвийцев запланированы с Канадой в пятницу, 25 апреля, с Финляндией в субботу, 26 апреля, и со Словакией в понедельник, 28 апреля.

Видео: Курьез после победы латвийской сборной по хоккею U-18

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Наверх