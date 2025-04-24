Видео После победы юной сборной Латвии по хоккею вместо гимна зазвучала песня группы Līvi

На чемпионате мира U-18 (до 18 лет) в США после победы латвийских хоккеистов в матче с Норвегией организаторы допустили ошибку: вместо национального гимна Латвии прозвучала легендарная песня Dzelzsgriezējs рок-группы Līvi.
Сборная Латвии начала турнир с победы, обыграв норвежских сверстников со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в серии послематчевых бросков.
Традиционно в конце матчей на таких турнирах играет национальный гимн победившей команды, но в этот раз над стадионом зазвучала песня знаменитой латвийской рок-группы.
Присутствующие латвийские болельщики освистали организаторов турнира за эту оплошность. Реакция молодых латвийских хоккеистов была разной: одни улыбались, другие были очень озадачены.
Следующие встречи у латвийцев запланированы с Канадой в пятницу, 25 апреля, с Финляндией в субботу, 26 апреля, и со Словакией в понедельник, 28 апреля.
Видео: Курьез после победы латвийской сборной по хоккею U-18
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