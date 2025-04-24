Видео Порзиньгис добыл для "Селтикс" победу в "кровавой битве". Реакции соцсетей

Во втором матче четвертьфинала Восточной конференции прошлогодний чемпион "Селтикс" у себя дома обыграл "Орландо Мэджик" со счетом 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29). После второго матча четырехматчевой серии "Селтикс" ведет в серии 2-0.

Порзиньгис не реализовал ни одного из пяти дальних бросков за 33 минуты и 50 секунд нахождения на поле, но исполнил пять из девяти двухочковых и 10 из 14 штрафных бросков.

В третьей четверти грузинский спортсмен Гога Битадзе ударил Порзиньгиса локтем в лоб, из-за чего у латвийца началось обильное кровотечение.

Cerams, ka "Vienradzis" nepalika bez sava raga! 🦄 Goga Bitadze ar elkoni pārsit Kristapa Porziņģa pieri, saņemot nesportisko piezīmi. 💥 pic.twitter.com/kQ0Ihcuf39 — Go3 Sport (@Go3SportLatvija) April 24, 2025

Порзиньгис вернулся на поле с пластырем в виде буквы X на лбу и играл в таком виде до конца матча. После игры он рассказал, что на рану было наложено пять швов.

Галерея: Кристап Порзиньгис с разбитым лбом

По поводу жесткой игры соперников латвиец сказал, что не удивлен этим.