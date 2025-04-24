Видео Порзиньгис добыл для "Селтикс" победу в "кровавой битве". Реакции соцсетей

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис набрал 20 очков и 10 подборов во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором его команда "Бостон Селтикс" одержала победу в среду, 23 апреля.
Во втором матче четвертьфинала Восточной конференции прошлогодний чемпион "Селтикс" у себя дома обыграл "Орландо Мэджик" со счетом 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29). После второго матча четырехматчевой серии "Селтикс" ведет в серии 2-0.
Порзиньгис не реализовал ни одного из пяти дальних бросков за 33 минуты и 50 секунд нахождения на поле, но исполнил пять из девяти двухочковых и 10 из 14 штрафных бросков.
В третьей четверти грузинский спортсмен Гога Битадзе ударил Порзиньгиса локтем в лоб, из-за чего у латвийца началось обильное кровотечение.
Cerams, ka "Vienradzis" nepalika bez sava raga! 🦄 Goga Bitadze ar elkoni pārsit Kristapa Porziņģa pieri, saņemot nesportisko piezīmi. 💥 pic.twitter.com/kQ0Ihcuf39— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) April 24, 2025
Порзиньгис вернулся на поле с пластырем в виде буквы X на лбу и играл в таком виде до конца матча. После игры он рассказал, что на рану было наложено пять швов.
Галерея: Кристап Порзиньгис с разбитым лбом
По поводу жесткой игры соперников латвиец сказал, что не удивлен этим.
"Мы ожидаем таких вещей от наших соперников. Они будут пытаться спровоцировать нас, залезть к нам в голову, попытаются где-то навязать технический фол, но это эмоциональная игра, и мы не удивлены, - сказал он. - Мы этого не позволим и нанесем ответный удар".
В социальных сетях фанаты команды не скрывали своего восторга по поводу энергии баскетболиста, который, получив травму, покинул поле с широкой улыбкой и вскоре вернулся в игру: "Порзиньгис был рожден, чтобы стать игроком "Селтикс".
Kristaps Porzingis was born to be a Celtic pic.twitter.com/v7AYnGrQYE— CelticsMuse (@CelticsMuse) April 24, 2025
Видео, запечатлевшее этот инцидент, стало главным постом дня на форуме NBA в соцсети Reddit. Один из пользователей отметил, что засохшая кровь на голове Порзиньгиса выглядит очень эффектно. Другой сравнил латыша с Кратосом, главным героем видеоигры God of War.
[Highlight] "He lost his horn!", After spilling massive amounts of blood, Kristaps Porzingis comes back in minutes later with just a bandaid on his forehead.
byu/fbreaker innba
На прошлой неделе Порзиньгис наблюдал за шоу профессионального рестлинга AEW. Пользователи соцсетей шутят, что теперь баскетболист сам хочет присоединиться к этой индустрии. Латвиец тоже посмеялся над тем, что ему нравятся подобные эпизоды.
"Честно говоря, как я мог не вернуться на поле? Ноги и все остальное работало, конечно, я вернулся на поле, - заявил он. - Вы меня знаете - я люблю такие моменты".
Следующие две игры состоятся 26 и 28 апреля в 14:00 по латвийскому времени. Обе игры пройдут в Орландо.
Видео: Игра "Бостон Селтикс" и "Орландо Мэджик"
Bostonas "Celtics" izcīna panākumu arī sērijas otrajā spēlē (109:100)! ☘️🔥 Kristaps Porziņģis laukumā pavadīja nepilnas 34 minūtes, kuru laikā guva 20 punktus, izcīnīja 10 atlēkušās bumbas, pārtvēra divas pretinieku bumbas un bloķēja divus metienus! 🦄 pic.twitter.com/Ds0V0P8331— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) April 24, 2025
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