Витолиньш назвал вратарей на матче Латвия - Швейцария

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш на пресс-конференции в четверг, 24 апреля, объявил состав вратарей на предстоящем проверочном матче против Швейцарии.
Латвия и Швейцария сыграют в четверг и пятницу в Xiaomi Arena. Начало обоих матчей - в 19:30.
Латвийская федерация хоккея (LHF) объявила, что билеты на первую игру против Швейцарии распроданы.
"Этими матчами со Швейцарией мы вступаем в заключительную фазу нашего тренировочного лагеря. До отъезда в Стокгольм осталось ровно две недели", - сказал генеральный менеджер Рудольф Калвитис.
Сборная Швейцарии выиграла четыре из четырех проверочных матчей, по два раза победив Словакию и Францию. Латвия дважды обыграла Австрию, а затем один раз выиграла и один раз проиграла Финляндии.
"Эти матчи против Швейцарии будут очень хорошей проверкой. Это команда очень высокого уровня, состоящая из игроков высшей швейцарской лиги. Швейцария провела четыре тестовых матча и все их выиграла", - отметил Калвитис.
Генеральный менеджер сообщил, что в первой игре против Швейцарии за сборную Латвии будут выступать несколько опытных игроков, которые не играли за национальную команду этой весной: защитники Ральф Фрейбергс и Янис Якс, нападающие Мартиньш Дзиеркалс и Том Андерсонс.
Главный тренер, в свою очередь, сказал, что на воротах будет Кристер Гудлевскис, а Густав Давис Григалс останется в запасе. Во втором матче за сборную Латвии, скорее всего, сыграет голкипер Марек Митенс.
Витолиньш отметил, что во втором матче против Швейцарии в сборной Латвии будут изменения по сравнению с первым. Так, на поле, возможно, выйдет нападающий Эдуард Тралмакс, восстанавливавшийся после травмы руки.
Защитник Кристиан Рубинс также восстанавливается после травмы. Его участие в чемпионате мира пока не определено.
Главный тренер отметил, что физическое состояние игроков, получивших травмы в начале сбора, контролируется изо дня в день.
"Главное, что ребята хотят и понимают, что все они хотят играть и хотят сделать все, чтобы проверить себя в этих матчах. Сегодня будет играть и [Том] Андерсонс, после игры мы сможем сказать больше о его самочувствии. Те ребята, которые травмированы, должны войти в ритм. Им нужны игры", - сказал Витолиньш.
"Как мы уже говорили с Тралмаксом, одно дело - тренироваться в небольшой группе, и совсем другое - с 20 игроками, где есть дуэли, динамика и скорость. Можно было почувствовать, что эти два дня были для него тяжелее групповой тренировки. Эдуард понимает, что ему хотелось бы играть. Было бы оптимально, если бы он смог сыграть завтра. С Рубинсом то же самое, потому что он говорит, что хотел бы, но боль есть. Возможно, защитникам будет немного легче, но в атаке от игрока требуется чуть больше", - добавил тренер.
Он отметил, что в домашних матчах игрокам помогает сама атмосфера.
"Всегда хочется побеждать, поэтому мы играем дома. Как показала игра с Финляндией, атмосфера на арене - как на чемпионате мира. Это помогает нам немного мобилизоваться, а ребятам - найти дополнительные силы. Мы много работали, но мне нравится динамизм, с которым ребята бегают и стараются. Сегодня будет плотная и быстрая игра", - заявил Витолиньш.
Сборная Латвии завершит подготовку к чемпионату мира проверочными матчами против Норвегии 2 и 3 мая.
Чемпионат мира стартует 9 мая. Латвия сыграет в Стокгольме с Канадой, Финляндией, Швецией, Словакией, Австрией, Францией и Словенией.
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