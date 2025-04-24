Витолиньш назвал вратарей на матче Латвия - Швейцария

Витолиньш отметил, что во втором матче против Швейцарии в сборной Латвии будут изменения по сравнению с первым. Так, на поле, возможно, выйдет нападающий Эдуард Тралмакс, восстанавливавшийся после травмы руки.

Защитник Кристиан Рубинс также восстанавливается после травмы. Его участие в чемпионате мира пока не определено.

Главный тренер отметил, что физическое состояние игроков, получивших травмы в начале сбора, контролируется изо дня в день.

"Главное, что ребята хотят и понимают, что все они хотят играть и хотят сделать все, чтобы проверить себя в этих матчах. Сегодня будет играть и [Том] Андерсонс, после игры мы сможем сказать больше о его самочувствии. Те ребята, которые травмированы, должны войти в ритм. Им нужны игры", - сказал Витолиньш.

"Как мы уже говорили с Тралмаксом, одно дело - тренироваться в небольшой группе, и совсем другое - с 20 игроками, где есть дуэли, динамика и скорость. Можно было почувствовать, что эти два дня были для него тяжелее групповой тренировки. Эдуард понимает, что ему хотелось бы играть. Было бы оптимально, если бы он смог сыграть завтра. С Рубинсом то же самое, потому что он говорит, что хотел бы, но боль есть. Возможно, защитникам будет немного легче, но в атаке от игрока требуется чуть больше", - добавил тренер.

Он отметил, что в домашних матчах игрокам помогает сама атмосфера.

"Всегда хочется побеждать, поэтому мы играем дома. Как показала игра с Финляндией, атмосфера на арене - как на чемпионате мира. Это помогает нам немного мобилизоваться, а ребятам - найти дополнительные силы. Мы много работали, но мне нравится динамизм, с которым ребята бегают и стараются. Сегодня будет плотная и быстрая игра", - заявил Витолиньш.

Сборная Латвии завершит подготовку к чемпионату мира проверочными матчами против Норвегии 2 и 3 мая.

Чемпионат мира стартует 9 мая. Латвия сыграет в Стокгольме с Канадой, Финляндией, Швецией, Словакией, Австрией, Францией и Словенией.