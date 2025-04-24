Севастова обыграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Мадриде

До этого латвийские теннисистки встречались дважды - в квалификации турнира в Москве в 2015 году и в первом круге турнира в Штутгарте в 2019 году, и оба раза сильнее была Севастова.

Для Остапенко это был первый матч после победы в понедельник на турнире WTA 500 в Штутгарте. Эта победа принесла ей первый титул в текущем сезоне и девятый в карьере.

Севастова на прошлой неделе провела первый матч после более чем годичного перерыва и одержала победу в первом круге турнира ITF серии W-75 в Копере, но не завершила матч второго круга. В основной сетке турнира в Мадриде Севастова играет благодаря защищенному рейтингу - она не была в актуальном списке WTA до турнира.

Севастова получила тяжелую травму - разрыв крестообразной связки в левом колене - в марте прошлого года и пропустила более года. До этого у нее также был почти двухлетний перерыв в карьере.

Бывшая первая ракетка Латвии Анастасия Севастова за карьеру выиграла четыре титула WTA и в 2018 году достигала 11-й позиции в мировом рейтинге.

В Мадриде она играет в пятый раз. Лучший ее результат - полуфинал в 2017 году. Остапенко выступает в столице Испании в восьмой раз. В прошлом году она дошла до четвертого круга, и в этом сезоне ей нужно было защитить 120 рейтинговых очков.

Турнир WTA 1000 в Мадриде проходит на грунтовом покрытии.