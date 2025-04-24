Севастова обыграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в четверг во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла свою соотечественницу Алену Остапенко и обеспечила себе выход в третий раунд.
Севастова, на данный момент не входящая в рейтинг WTA, победила посеянную под 23-м номером Остапенко (WTA 18) со счетом 7-6 (7:2), 6-2.
В начале первого сета обе спортсменки выиграли геймы на подаче соперницы, затем сумели удержать свои подачи, сохранив равный счет - 2:2. В пятом и шестом геймах теннисистки вновь взяли подачи друг друга.
После этого Севастова выиграла два гейма подряд, поведя 5:3, однако Остапенко отыгралась и сравняла счет - 5:5. Затем обе снова взяли подачи друг друга, и при счете 6:6 судьба сета решалась на тай-брейке, где Севастова одержала уверенную победу - 7:2.
Второй сет начался с двух выигранных Остапенко геймов, однако затем Севастова взяла шесть геймов подряд и победила в сете - 6:2, а с ним и в матче.
В третьем круге Севастова встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (WTA 13), посеянной под 13-м номером.
За выход в третий круг Севастова получит 65 рейтинговых очков WTA, тогда как Остапенко - 35 очков за участие во втором круге.
Остапенко стартовала на турнире сразу со второго круга, а Севастова в первом обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 47) со счетом 6-4, 7-5.
До этого латвийские теннисистки встречались дважды - в квалификации турнира в Москве в 2015 году и в первом круге турнира в Штутгарте в 2019 году, и оба раза сильнее была Севастова.
Для Остапенко это был первый матч после победы в понедельник на турнире WTA 500 в Штутгарте. Эта победа принесла ей первый титул в текущем сезоне и девятый в карьере.
Севастова на прошлой неделе провела первый матч после более чем годичного перерыва и одержала победу в первом круге турнира ITF серии W-75 в Копере, но не завершила матч второго круга. В основной сетке турнира в Мадриде Севастова играет благодаря защищенному рейтингу - она не была в актуальном списке WTA до турнира.
Севастова получила тяжелую травму - разрыв крестообразной связки в левом колене - в марте прошлого года и пропустила более года. До этого у нее также был почти двухлетний перерыв в карьере.
Бывшая первая ракетка Латвии Анастасия Севастова за карьеру выиграла четыре титула WTA и в 2018 году достигала 11-й позиции в мировом рейтинге.
В Мадриде она играет в пятый раз. Лучший ее результат - полуфинал в 2017 году. Остапенко выступает в столице Испании в восьмой раз. В прошлом году она дошла до четвертого круга, и в этом сезоне ей нужно было защитить 120 рейтинговых очков.
Турнир WTA 1000 в Мадриде проходит на грунтовом покрытии.
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