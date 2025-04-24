Латвийские хоккеисты в серии буллитов обыграли сборную Швейцарии

Мужская сборная Латвии по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира и в четверг в Риге провела товарищеский матч против команды Швейцарии, одержав победу со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии послематчевых бросков.
За Латвию шайбы забросили Мартиньш Лавиньш и Микс Тумановс, при этом каждый из них отдал голевую передачу на другой. Победный буллит реализовал Рихард Букартс. Вратарь Кристерс Гудлевскис отразил 23 броска из 25.
Уже на второй минуте встречи латвийцы оказались в роли догоняющих после ошибки в своей зоне - счет открыл швейцарец Грегори Хофман. Однако уже к 12-й минуте после волны атак хозяев Мартиньш Лавиньш сравнял счет точным броском с близкого расстояния - 1:1.
Середина матча принесла Латвии преимущество: после броска Тумановса шайба, задев кого-то из игроков, оказалась в воротах - 2:1.
В начале третьего периода швейцарцы восстановили равенство: на девятой минуте Симон Кнак замкнул передачу Тайлера Мойя - 2:2.
Основное время завершилось ничьей, и судьба встречи решалась в овертайме, где латвийцы имели численное преимущество, но не смогли его реализовать.
В дополнительное время голов не было, и матч перешёл в серию буллитов. Здесь точными оказались Харальд Эгле и Рихард Букартс, а Тому Андерсону, Каспару Даугавиньшу и Мартиньшу Дзеркалсу не удалось переиграть вратаря. Латвия выиграла серию буллитов со счетом 2:1.
Повторная встреча между этими сборными состоится в пятницу в Xiaomi Arena.
В рамках подготовки к чемпионату мира латвийская команда ранее провела два товарищеских матча в гостях против сборной Австрии, оба из которых завершились победой латвийцев. В Риге были сыграны две встречи с командой Финляндии: первая завершилась победой Латвии 3:2, вторая - поражением 1:4.
После матчей со Швейцарией подготовка продолжится в начале мая, когда латвийцы сыграют в гостях с командой Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет в мае в Стокгольме (Швеция), где выступит и сборная Латвии. Параллельно игры турнира будут проходить в датском городе Хернинг.
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