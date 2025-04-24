Латвийские хоккеисты в серии буллитов обыграли сборную Швейцарии

За Латвию шайбы забросили Мартиньш Лавиньш и Микс Тумановс, при этом каждый из них отдал голевую передачу на другой. Победный буллит реализовал Рихард Букартс. Вратарь Кристерс Гудлевскис отразил 23 броска из 25.

Уже на второй минуте встречи латвийцы оказались в роли догоняющих после ошибки в своей зоне - счет открыл швейцарец Грегори Хофман. Однако уже к 12-й минуте после волны атак хозяев Мартиньш Лавиньш сравнял счет точным броском с близкого расстояния - 1:1.

Середина матча принесла Латвии преимущество: после броска Тумановса шайба, задев кого-то из игроков, оказалась в воротах - 2:1.

В начале третьего периода швейцарцы восстановили равенство: на девятой минуте Симон Кнак замкнул передачу Тайлера Мойя - 2:2.

Основное время завершилось ничьей, и судьба встречи решалась в овертайме, где латвийцы имели численное преимущество, но не смогли его реализовать.