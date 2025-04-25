Бывший министр Муйжниеце возглавит Спортивную академию

Ранее Муйжниеце была директором частной художественной школы Kultūras Patnis. С лета 2021 года до конца 2022 года она занимала должность министра образования и науки.

По информации из архива агентства LETA, Муйжниеце имеет высшее образование по специальности "предпринимательство", которое она получила в Рижской международной высшей школы экономики и делового администрирования, а также степень бакалавра педагогики Латвийского университета.

В июле 2024 года решением Министерства образования и науки (МОН) Академия спортивной педагогики была интегрирована в состав Рижского университета имени Страдиня, сохранив свою идентичность, а также академическую и научную самостоятельность.

Обязанности директора продолжил исполнять доцент Калвис Циекурс, ранее занимавший должность ректора, который теперь станет заместителем Муйжниеце. Другим заместителем Муйжниеце стала Диана Лайпниеце, бывший директор Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки.