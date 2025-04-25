Погибла 18-летняя звезда французского слалома

18-летняя французская горнолыжница Марго Симон скончалась от травм, полученных при падении во время тренировки, сообщила Федерация лыжного спорта Франции (FFS).
18-летняя Марго Симон недавно стала чемпионкой страны среди юниоров в своей возрастной категории. Она готовилась к состязаниям, которые в конце этой недели должны были пройти во французском Валь-д’Изере.
ЧП произошло утром 24 апреля: спортсменка сорвалась на тренировочном спуске. Несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств инцидента.
Организаторы приняли решение отменить состязания. Точные причины происшествия неизвестны - состояние трассы оценивается как хорошее.
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