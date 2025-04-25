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Погибла 18-летняя звезда французского слалома

Фото статьи
Фото: Francijas Slēpošanas federācija/X

18-летняя французская горнолыжница Марго Симон скончалась от травм, полученных при падении во время тренировки, сообщила Федерация лыжного спорта Франции (FFS).

18-летняя Марго Симон недавно стала чемпионкой страны среди юниоров в своей возрастной категории. Она готовилась к состязаниям, которые в конце этой недели должны были пройти во французском Валь-д’Изере.

ЧП произошло утром 24 апреля: спортсменка сорвалась на тренировочном спуске. Несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось.  

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств инцидента.

Организаторы приняли решение отменить состязания. Точные причины происшествия неизвестны - состояние трассы оценивается как хорошее.

 

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