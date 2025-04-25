Фото PVD изъяла под Ригой более 10 котов, которые содержались в антисанитарных условиях

Продовольственно-ветеринарная служба изъяла в Стопиньской волости Ропажского края 13 котов, которых держали в антисанитарных условиях, без должного кормления и ветеринарной заботы.
Проверка проводилась на основании жалоб жителей на возможные нарушения требований по защите животных.
Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили, что в месте содержания животных царит грязь: на различных поверхностях - столах, полу, занавесках - был мусор и кошачьи экскременты. В качестве наполнителя для кошачьего туалета использовалась овсянка, которая после использования хранилась тут же, в доме - был обнаружен мусорный мешок с овсянкой и фекалиями, в котором уже завелись черви. Почти у всех кошек шерсть была спутанной, мокрой и тусклой, а у некоторых ее не было вообще.
По факту нарушения требований по защите животных начат административный процесс, животные изъяты и доставлены в приют для животных.
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