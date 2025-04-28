Усик и Дюбуа встретятся на ринге этим летом

Как сообщают спортивные СМИ, 19 июля 2025 года Усик и Дюбуа встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания) в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.



Впервые они встречались на ринге в августе 2023 года в Польше: Усик защищал титулы WBA/WBO/IBF и одержал победу в 9-м раунде. Однако бой вызвал очень много споров из-за удара Дюбуа "ниже пояса", после которого Усик получил почти пять минут на восстановление. Как пишут зарубежные медиа, эксперты до сих пор спорят, был ли тот удар действительно запрещенным или же Дюбуа действовал "легитимно".



В 2024 году Александр Усик, дважды победив Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом, но при этом лишился титула IBF.



"Я благодарен Богу за возможность снова драться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо тебе, Даниель, что присматривал за моим поясом IBF - теперь я собираюсь его вернуть", - заявил Усик в комментарии ringmagazine.com.