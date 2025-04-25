Новое предупреждение о мошенниках! Рассылают сообщения о задолженностях

Администрация фонда призывает сохранять бдительность и ни при каких обстоятельствах не вступать в контакт с мошенниками - не отвечать на сообщения и не открывать содержащиеся в них ссылки.

Учреждение подчеркивает, что сотрудники фонда не рассылают никаких текстовых сообщений, а связь осуществляется только через официальный электронный адрес.

В случае каких-либо подозрительных звонков администрация фонда призывает всех немедленно прервать разговор и обратиться в учреждение по телефону 67830626.