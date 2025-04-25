Пт, 25.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Новое предупреждение о мошенниках! Рассылают сообщения о задолженностях

Смартфон.
Смартфон. Фото: Shutterstock

Мошенники рассылают латвийцам сообщения от имени администрации Фонда средств на содержание о начале процесса взыскания задолженности, сообщили агентству LETA в учреждении.

Администрация фонда призывает сохранять бдительность и ни при каких обстоятельствах не вступать в контакт с мошенниками - не отвечать на сообщения и не открывать содержащиеся в них ссылки.

Учреждение подчеркивает, что сотрудники фонда не рассылают никаких текстовых сообщений, а связь осуществляется только через официальный электронный адрес.

В случае каких-либо подозрительных звонков администрация фонда призывает всех немедленно прервать разговор и обратиться в учреждение по телефону 67830626.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх