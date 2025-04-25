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Под Краславой задержаны три человека за контрабанду почти 900 тысяч сигарет

Контрабандный груз.
Контрабандный груз. Фото: Valsts robežsardze

В четверг, 24 апреля, в Краславском крае пограничники в сотрудничестве с полицейскими обнаружили в машинах граждан Латвии 880 000 контрабандных сигарет, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Проверяя информацию о незаконном перемещении табачных изделий, сотрудники правоохранительных органов остановили в Индрской волости автомобиль Volvo XC70 с гражданином Латвии за рулем и микроавтобус Volkswagen с двумя гражданами Латвии.

В ходе проверок автомобилей сотрудники изъяли в общей сложности 880 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками.

Также было установлено, что водитель микроавтобуса имеет действующий запрет на вождение и его водительское удостоверение недействительно.

Все три человека были задержаны. Против них возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение табачных изделий в больших количествах.

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