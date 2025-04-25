Под Краславой задержаны три человека за контрабанду почти 900 тысяч сигарет

Проверяя информацию о незаконном перемещении табачных изделий, сотрудники правоохранительных органов остановили в Индрской волости автомобиль Volvo XC70 с гражданином Латвии за рулем и микроавтобус Volkswagen с двумя гражданами Латвии.

В ходе проверок автомобилей сотрудники изъяли в общей сложности 880 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками.

Также было установлено, что водитель микроавтобуса имеет действующий запрет на вождение и его водительское удостоверение недействительно.

Все три человека были задержаны. Против них возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение табачных изделий в больших количествах.