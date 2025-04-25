Фото Латвийские хоккеисты пропускают три гола за короткое время и проигрывают Швейцарии

В пятницу, 25 апреля, в Риге сборная Латвии по хоккею проиграла Швейцарии со счетом 2:4 (1:0, 0:3, 1:1).
Это был последний домашний проверочный матч перед Чемпионатом мира 2025 года.
Сборная Латвии завершит подготовку к чемпионату мира проверочными матчами против Норвегии 2 и 3 мая.
Чемпионат мира стартует 9 мая. Латвия сыграет в Стокгольме с Канадой, Финляндией, Швецией, Словакией, Австрией, Францией и Словенией.
Галерея: Проверочный матч Латвия - Швейцария, 25 апреля
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