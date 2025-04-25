Фото Латвийские хоккеисты пропускают три гола за короткое время и проигрывают Швейцарии

Это был последний домашний проверочный матч перед Чемпионатом мира 2025 года.

Сборная Латвии завершит подготовку к чемпионату мира проверочными матчами против Норвегии 2 и 3 мая.

Чемпионат мира стартует 9 мая. Латвия сыграет в Стокгольме с Канадой, Финляндией, Швецией, Словакией, Австрией, Францией и Словенией.

Галерея: Проверочный матч Латвия - Швейцария, 25 апреля