Получен первый бюллетень на местных выборах по почте; он оказался недействительным

ЦИК подчеркивает, что почтовое голосование должно использоваться теми, кто живет за границей, поэтому избирателю, который хотел сделать свой выбор на муниципальных выборах таким образом, предлагается прийти в положенный срок на избирательный участок, чтобы проголосовать еще раз.

Почтовое голосование на муниципальных выборах для избирателей за рубежом началось 18 апреля.

Как ранее сообщала ЦИК, для того чтобы граждане Латвии, имеющие право голоса и находящиеся в период выборов за пределами Латвии, могли принять участие в местных выборах 2025 года, разрешено голосовать по почте.

Почтовое голосование доступно только для избирателей за рубежом. Голосовать может каждый гражданин Латвии, которому на день выборов исполнится 18 лет и который не менее чем за 90 дней до дня выборов задекларировался на административной территории муниципалитета или владеет там недвижимым имуществом.

Заявки на участие в почтовом голосовании должны быть поданы не ранее 18 апреля и не позднее 30 мая.

ЦИК приглашает подавать заявки на участие в почтовом голосовании как можно скорее, сразу после 18 апреля, чтобы почта дошла до Латвии вовремя.

Заявление на почтовое голосование можно подать на сайте Latvija.lv или на сайте Управления по делам гражданства и миграции, через электронный сервис Vēlētāju datu pārvaldība. При подаче заявления необходимо указать адрес задекларированного места жительства в Латвии или недвижимости в Латвии.

Почтовые конверты будут считаться действительными, если они получены до начала подсчета голосов - 7 июня 2025 года в 20:20 по латвийскому времени.

Дополнительную информацию о почтовом голосовании можно найти на сайте ЦИК.

Муниципальные выборы в Латвии состоятся в начале июня.